Medya Etik Kurulu’ndan Yeni Atamalar ve Görev Değişiklikleri

Medya Etik Kurulu, dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda yeni atamaları ve yönetim değişikliklerini belirlemiştir.

Görev süresi dolan Kurul Başkanı Dr. Bekir Azgın’a değerli katkıları ve yıllardır gösterdiği özverili liderliği için teşekkür edilmiş; boşalan Kurul üyeliğine Halil Davulcu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı’na seçilen Efdal Keser’in yerine ise Nezire Gürkan atanmıştır.

Aynı toplantıda, Medya Etik Kurulu’nun yeni Başkan ve Başkan Yardımcısı da belirlenmiştir. Yapılan oylama sonucunda Aysu Basri Akter Medya Etik Kurulu Başkanlığı görevine, Çağdaş Öğüç ise Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.