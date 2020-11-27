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Mehmet Harmancı, Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile görüştü

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Başkan Harmancı: “Çocuklarımız için sivil toplum ile el ele çalışmaya devam ediyoruz”
Mehmet Harmancı, Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Evrensel Çocuk Hakları Derneği’ni kabul etti. Başkan Harmancı, bir süre önce hizmete giren LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen kabulde Dernek Başkanı Laden Asilzade ve As Başkan Aysel Kanioğluları’ndan oluşan heyet ile ülkemizde çocuk haklarıyla ilgili genel bir değerlendirme yaparken dernek ile belediyenin ortak çalışmaları ve önümüzdeki süreçte iş birliğini daha ileriye taşımak amacıyla görüştü.


Başkan Harmancı, Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nin kısa sürede ülke çapında çocuk haklarına ilişkin nitelikli ve önemli faaliyetlerde bulunduğunu belirterek bu sürede LTB ile de yakın istişare ve iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pandemi sürecinde özellikle dijital mecralarda belediyenin yapmış olduğu faaliyetler yanında çocuk haklarına yönelik çalışmalarda derneğin varlığının ve katkılarının çok önemli olduğunu söyleyen Harmancı, pandeminin yarattığı yeni normallere uygun şekilde belediyenin Toplum Çalışmaları Şubesinin de çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Çocuk istismarı ve şiddete karşı bilinç ve farkındalık amacı ile ortak çalışmalar yapılması,LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi ekibi ile birlikte yapılabilecekler, okullarda öğretmenler,öğrenciler ve ailelere yönelik çalışmalar, belediyenin orkestra ve tiyatrosunun bu çalışmalarda paydaş olarak yer alması konusunda görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede fikirlerin yaşam bulması için ortak çalışmaların devam etmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

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