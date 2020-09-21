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Mehmetçik'de İkametgah Avlusunda Yangın Çıktı

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Mehmetçik'de İkametgah Avlusunda Yangın Çıktı
Mehmetçik'de İkametgah Avlusunda Yangın Çıktı

Polis Bültenine göre, 20.09.2020 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Mehmetçik’de sakin Mustafa ŞANLIER’e ait ikametgahın avlusu içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup,  çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönüm alan içerisinde bulunan kuru otlar, su hortumu, briketten yapılmış ambar içerisindeki muhtelif giyim eşyaları, hurda araç parçaları ve 8 adet saç yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

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