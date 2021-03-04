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Memur-Sen İki Devletli Çözüm Modeline Destek Belirtti

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Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, KKTC Devleti’ne bakıldığında Covid-19 pandemisinin getirdiği birçok değişim ve sıkıntıya rağmen, değişmeyen tek cephenin, kısır döngüyü aşamamış siyasiler olduğu iddia edildi.
Memur-Sen İki Devletli Çözüm Modeline Destek Belirtti

Kıbrıs Türk Memur Sen bazı siyasilerin, halen ısrarla federal çözümü savunmasının düşündürücü olduğunu, Kıbrıs’ta KKTC Devleti’nin egemen varlığının ve siyasi eşitliğinin savunulması ve siyasi eşitlik temelinde iki devletli  çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, KKTC Devleti’ne bakıldığında Covid-19 pandemisinin getirdiği birçok değişim ve sıkıntıya rağmen, değişmeyen tek cephenin, kısır döngüyü aşamamış siyasiler olduğu iddia edildi.

Artık ülkede gerçekçi bir siyaset yapılmasına ihtiyaç olduğu savunulan açıklamada, herkesin ayrıştırıcı değil birleştirici bir dil kullanma zorunluluğu bulunduğu 1963-1974 döneminde olduğu gibi gibi, toplumsal bir birliktelik ve güvene ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Eksikliği olsa da devletimizin aldığı kararlara, siyasi çıkar hesabıyla değil, olumlu yaklaşmak zorundayız. Devletimiz adına alınan kararlara güven duymalı, olumlu yaklaşılmalı ‘devletim bir karar almışsa, bir bildiği vardır’ diyerek güven duymalıyız.

27-29 Nisan 2021’de BM’nin çağrısıyla Cenevre’de yapılacak 5+1 Kıbrıs konferansı, geleceğimiz açısından, büyük önem arz ediyor. 50 yılı aşkın süredir, Rum tarafının hakimiyetçi zihniyeti ve Kıbrıs Türk halkının egemen siyasi eşitliği ve haklarımızın yok sayıldığı nedeniyle sonuca varılamayan federal çözüm modeli artık geride kalmıştır.

Kıbrıs Türk tarafı ve ana vatanımız garantör Türkiye, tam bir iş ve güç birliği ile, eşitlik ve egemenliğimiz temelinde, iki devletli çözümü savunmaktadır.

Bu yalın gerçeğe rağmen, KKTC Devleti’ndeki bazı siyasilerin, hala daha ısrarla federal çözümü savunma ısrarları düşündürücüdür.

Memur-Sen olarak federasyon modelini savunanlara soruyoruz mensubu olduğunuz KKTC devletinin egemen varlığının ve siyasi eşitliğinin savunulması ve siyasi eşitliğimiz temelinde iki devletli çözüm istemi, sizleri niye rahatsız etmektedir?”

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