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MEMUR-SEN, Tatar’ı Kutladı

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Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığına seçilen Başbakan Ersin Tatar’ı  kutlayarak, başarılar diledi.
MEMUR-SEN, Tatar’ı Kutladı

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada,  Kıbrıs Türk halkının hür iradesini sandığa yansıtarak, Ersin Tatar’ı KKTC Devleti’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak seçtiğini ifade etti.
Manga, “Kıbrıs Türk halkının sandığa yansıyan bu iradesi, bizlere 52 yıl kaybettiren, sözde federal çözüm arayışlarına olan umut ve güvenin de artık sona erdiğinin açık bir göstergesidir” diyerek, zaman kaybettiren federal çözüm arayışlarının  miadını doldurduğunu ifade etti.
“BM’nin, AB’nin insanlık dışı, siyasi, ekonomik ve sportif ambargolarına rağmen Türkiye’nin desteği ile direnen Kıbrıs Türk halkı, Rum’un azınlığı olmama kararlılığını kanıtlamıştır” diyen Manga,  Kıbrıs’ta dili, dini, ırkı, milliyeti, örf ve adetleri farklı Rum ve Türk halklarından sözde bir Kıbrıs halkı yaratma rüyasının artık sona erdiğini belirtti.
Manga açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımıza Memur-Sen olarak çağrımız, BM’den ve Rum lider Anastasiadis’ten gelecek ikili veya 5’li görüşme çağrılarına, Türkiye ile iş ve güç birliği ile şu yanıtları vermesidir.

Gerçek siyasi eşit ve adil düzeyde yapılmayacak bir müzakere sürecinden, adil ve yaşayabilir bir sonuç alınması mümkün değildir.

Siyasi eşit bir müzakere için, öncelikli ön şartımız, BM veya AB’nin Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladıkları tüm ambargoların kalkması.

BM’nin 2004 Annan Planı’ndaki referandumda  teyit ve kabul ettiği, kendi geleceğimizi belirleme hakkımızın sonucu olarak, 15/11/1983’te kurduğu KKTC Devleti’nin tanınması.
Ucu kapalı, iki siyasi eşit ve egemen devlete  dayalı konfederal bir çözüm için müzakerelerin başlatılması.

Sonuca varılmaması halinde, tarafların anlaşamamakta anlaşması, ekonomik iyi komşuluk ilişkilerini düzenlemesi ve gerekirse saldırmazlık anlaşması düzenlemesi önerisi yapılmalıdır.”

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