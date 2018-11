Meral Akıncı: KKTC’nin şiddete karşı yürüyecek daha çok adımı var

KAYAD Başkanı Meral Akıncı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 25 Kasım’da düzenlenen yürüyüşü değerlendirmek, katılanlara ve destek olanlara teşekkür etmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Akıncı, “Bu yolda ben de varım” sloganıyla şiddetsiz, eşitlikçi ve daha güzel bir gelecek için düzenlenen yürüyüşe binlerce kişinin katıldığını ifade ederek, bu amaç için yürümeye devam edeceklerini söyledi.

KKTC’nin bu yolda yürüyecek daha çok adımı olduğunu da ifade eden Meral Akıncı, “LTB’nin sığınma evi, adli yardım protokolü, LTB’nin yürüttüğü çoklu kurul toplantıları ve polisin kadına karşı şiddete mücadele birimini alkışlıyoruz. Bu adımların her biri ülkemiz için önemli. Bu konudaki her etkinliğin arkasında olup, söz konusu kurumlara gereken desteği vermeye her zaman hazırız” dedi.

Uzun bir yol olan bu amaçta dayanışma, eleştiri, işbirliği ve takibin elzem olduğuna da vurgu yapan Akıncı, bir sonraki adımın, ev içi şiddet yasasının geçmesi olduğunu kaydetti.

Akıncı, taslağını KAYAD’ın hazırladığı ev içi şiddet yasasının meclisten oy birliği ile geçmesini temenni ettiklerini söyleyerek, toplumsal cinsiyet adaleti ve cinsel sağlık derslerinin de eğitim müfredatlarında yer alması gerektiğini belirtti.

Meral Akıncı ayrıca, 25 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen yürüyüşün sponsorlarına, gönüllülerine ve basına teşekkürlerini sundu.