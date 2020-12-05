Mercedes'in elektrikli SUV modeli EQC Türkiye’de satışa çıktı

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller nedeniyle birçok marka bu pazara ağırlık veriyor.

Bu markalardan biri olan Alman üretici Mercedes, EQ altında tanıtılan ilk otomobili EQC'yi Türkiye'de satışa çıkardı.

Neredeyse tamamen sessiz ve sıfır CO2 emisyonu ile doğa dostu bir sürüş imkânı sağlayan yeni elektrikli SUV modeli EQC, özellikleriyle de dikkat çekiyor.

MERCEDES EQC NELER SUNUYOR

Hızlı şarj istasyonlarında 40 dakikada yaklaşık 462 km menzile kadar şarj edilebilen Mercedes EQC, araç fiyatına dahil olarak Mercedes-Benz marka Wallbox duvar tipi şarj ünitesi, 8 yıl boyunca 160.000 km’ye kadar batarya garantisi ve 6 adet rutin bakım paketi ile birlikte bayilerdeki yerini aldı.

EQC’nin batarya kapasitesinin 8 yıl boyunca 160.000 km’ye kadar yüzde 70’in altına düşmesi durumunda batarya, üretici garantisi kapsamında değiştiriliyor.

Yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında satışa sunulacak olan ilk Mercedes-Benz modeli EQC, tamamen yenilikçi bir değişken dört tekerlekten çekiş sistemine ev sahipliği yapıyor.

Sistem her bir aksta birer adet olmak üzere iki adet kompakt elektromotordan oluşuyor. EQC böylece dört tekerlekten çekişli bir aracın sürüş karakteristiğini sunabiliyor.

408 güç ve 760 Nm tork üreten iki elektromotor, EQC’nin 5,1 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabilmesine olanak sağlıyor.

HALKA AÇIK ŞARJ

EQC’ye, NEDC normuna göre 80 kWh kapasiteye sahip olan lityum-iyon bataryalar enerji sağlıyor. Batarya, alternatif akımı doğru akıma çeviren su soğutmalı bir dahili dönüştürücü sayesinde ev tipi prizden veya halka açık alanlarda şarj edilebiliyor.

Wallbox ve kamuya açık şarj istasyonlarında saatte 7,4 kW’a kadar şarj imkanı sunan dahili dönüştürücünün kapasitesinin, 2021 yılı içerisinde ise 11 kW’a yükselmesi planlanıyor

MERCEDES EQC FİYAT

Mercedes-Benz Türk, EQC 400 4MATIC'i 966 bin TL seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sundu.