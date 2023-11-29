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Merit, minikleri futbol turnuvasında buluşturdu

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Merit Otellerinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl dört etkinlikle gerçekleştirilecek Merit Spor Oyunları çerçevesinde futbol turnuvası başladı.
Merit, minikleri futbol turnuvasında buluşturdu

Merit Otellerinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl dört etkinlikle gerçekleştirilecek Merit Spor Oyunları çerçevesinde futbol turnuvası başladı.

1. Merit Futbol Turnuvası’nda, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Karaoğlanoğlu İlkokulu karşılaştı.

Lapta Spor Kulübü tesislerinde oynanan iki maçla başlayan turnuvada Alsancak İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu karşı, Lapta İlkokulu da Karşıyaka İlkokulu karşısında üstünlük sağladı.

Tek devreli lig usülü yapılan turnuvada ikinci hafta maçları gelecek hafta oynanacak. Üç hafta sonunda en fazla puanı toplayan okul şampiyon olacak.

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