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Mersilik'te 7 Kişi Yasak Alanda Avlanırken Yakalandı..

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Barajların 500 metre uzağında avlanmaları gerekirken Azganlık Barajına 500 metreden yakın mesafede avlandıkları sırada tespit edilmişlerdir.
Mersilik'te 7 Kişi Yasak Alanda Avlanırken Yakalandı..

29.11.2020 tarihinde, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu; Mersinlik’de ava kapalı bölge olan 17 numaralı cep bölgesinde, B.T. (E-34), S.T. (E-30), E.S. (E-40), Ç.U.(E-31), D.B. (E-39) ve D.M. (E-21)’nin barajların 500 metre uzağında avlanmaları gerekirken Azganlık Barajına 500 metreden yakın mesafede avlandıkları sırada tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

 

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