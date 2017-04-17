Mersinlik'te tespit edilen 17 mülteciyle ilgili polisten açıklama geldi

DETAY’ın edindiği bilgilere göre, 17 kaçak göçmen ve onlara yardım eden 5 kişi bu sabah erken saatlerde Mersinlik köyünde yakalanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Polis Basın Subaylığı, bugün sabaha karşı saat 02:30 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir sürat teknesi ile onaylanmamış liman Mersinlik köyünün batı kısmındaki deniz kenarında bulunan eski harnup ambarları bölgesinden Suriye uyruklu toplam 17 kişi (tümü erkek) KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları sırada suçüstü tespit edildiğini kaydetti.

Bahse konu şahıslar ile sürat teknesi kaptanı R.B.(E-41) ve söz konusu şahısların kanunsuz olarak KKTC’ye girişlerine yardımcı oldukları tespit edilen E.K. (E-26), M.Ö. (E-38), M.Ö. (E-33) ve A.B. (E- 46) isimli şahısların tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.