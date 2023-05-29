Mesajınız var... 29 Mayıs 2023 Pazartesi

Sayın Çetin Sadeli, bağımsız adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Özellikle mevcut sisteme ve partilere tepkili olan ve de 35 milyon TL verilip tel vekil için sandığa gidilmesine öfkeli olan seçmen için önemli bir tercih olacaksınız.

Sayın Ali Başman, hafta sonu adeta Karpaz’a çıkartma yapmışsınız. Partinizin örgütsel gücü özellikle sahada etkisini gösteriyor. Seçimin favori adayı olarak videsi biraz yükseltmek lazım değil mi?

Sayın Sami Özuslu, parti genel sekreteri Asım Akansoy ile birlikte İskele ve Karpaz bölgesine yaptığınız ziyaretler nasıl geçti? Partililerinizi en çok heyecanlandıran aday olarak özellikle büyük şehirlerde sürpriz bir oy patlaması yaşanabileceği konuşuyor.

Sayın Tacan Reynar, seçime 25 gün kaldı ancak ne siz ne de partiniz sahada yeteri kadar görünmüyor. Biraz daha hareketlenmek ve özellikle partinizin kilit isimleri ile birlikte sahaya inmeniz büyük fayda getirecek değil mii?

Sayın Ünal Üstel, Meclis’te 25. Vekili kazanmak için çalışmaları hızlandırdığınız ve parti teşkilatlarını da hareketlendirdiğiniz görülüyor. 25 Haziran seçimi ya tamam ya devam seçimi değil mi?

Sayın Oğuzhan Hasipoğlu, Mağusa bölgesinde sizin sahaya inmeniz adayınıza olumlu şekilde geri dönüşleri olmaya başlamış. Seçimin koordinatörü olarak %40’ı hedeflediğiniz konuşuluyor.

Sayın Erhan Arıklı, adayının tanıtım filmi yayınlandı ama klasik bir tanıtım filminden öteye gitmedi. Seçmen adayı tanımak istiyor. Bu konuya eğilirseniz sanki daha iyi olacak değil mi?

Sayın Nazım Çavuşoğlu, Pazartesi günü Meclis’in içi de dışı da ana baba günü olacak. İnat etmeyip yasayı önümüzdeki yasma dönemine ertelemeniz belki de uzlaşı arayışları için herkese rahat bir nefes aldıracak değil mi?

Sayın Selma Eylem, bugün öğretmenler için kritik bir gün. Eğer hükümet inat eder ve yasayı geçirirse memlekette okullar kolay kolay artık açılmayacak değil mi?

Sayın Burak Maviş, okullarda tam gün grev ve eylem düzenleniyor. Öğretmen bir kez daha kenetlendi. Herkes sonucun ne olacağı dört gözle merakla bekliyor değil mi?

Günün twiti

Binali Yıldırım: (Oy kabininden geç çıkan eşine) "Hanım ne oldu karar veremedin mi?" pic.twitter.com/BxOJ5VObgA — Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) May 28, 2023

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