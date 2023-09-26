Meteoroloji Dairesi, “tozlu hava” uyarısı yaptı

Daire’den yapılan açıklamada, “Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.
Daire’den yapılan açıklamada, “Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.
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