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Meteoroloji Dairesi’nden yağış ve fırtına uyarısı geldi

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Meteoroloji Dairesi’nden yağış ve fırtına uyarısı geldi
Meteoroloji Dairesi’nden yağış ve fırtına uyarısı geldi

Meteoroloji Dairesi’nden yağış ve fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 24 saatlik sürede, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması, rüzgarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 14.00’e kadar sürecek yağışların yer yer, metrekareye 21-50 kg arası olacağı belirtildi.

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