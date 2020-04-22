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Meteoroloji uyardı Cuma ve Cumartesi sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji uyardı Cuma ve Cumartesi sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji uyardı Cuma ve Cumartesi sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, cuma ve cumartesi günü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, 23 – 29 Nisan tarihleri arasında ülke serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 ºC, cuma ve cumartesi günleri ise 21 – 24 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

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