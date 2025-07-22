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Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgasına dikkat!

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Meteoroloji Dairesi, 23-27 Temmuz tarihleri arasında etkili olacak sıcak hava dalgası için vatandaşları uyardı.
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgasına dikkat!

Meteoroloji Dairesi, 23 Temmuz saat 11.00’den itibaren başlayıp 27 Temmuz saat 16.00’ya kadar sürecek olan şiddetli sıcak hava dalgasına karşı kritik bir uyarı yayınladı. Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizlere göre, bölgemizi etkisi altına alacak sıcak hava kütlesi nedeniyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların 41 ile 44 °C arasında seyredeceği öngörülüyor. Bu ekstrem sıcaklıklar, sağlık sorunları başta olmak üzere birçok olumsuzluğu beraberinde getirebilir.

Meteoroloji Dairesi, vatandaşların ve yetkililerin bu dönemde dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

 

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