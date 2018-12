Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 24. İklim Konferansı'nda yayımlanan bir raporda, meteorolojik afetlerin 2017'de rekor ekonomik ve sosyal hasara neden olduğu ortaya kondu.



Kalkınma ve çevre örgütü Germanwatch, Polonya'da devam eden konferansta, küresel iklim afetlerini inceleyen ve olası riskleri değerlendiren "Küresel İklim Risk Endeksi" başlıklı raporunu yayımladı.



Örgütün yayımladığı son rapora göre, 2017'de rekor seviyeye ulaşan meteorolojik afetler, 11 bin 500 kişinin ölümüne ve yaklaşık 375 milyar dolarlık hasara neden oldu. Bu nedenle 2017, hava olaylarına bağlı en fazla kaybın yaşandığı yıl olarak tarihe geçti.



Raporda, Porto Riko, Sri Lanka ve Dominik Cumhuriyeti 2017'de aşırı hava olaylarından en çok etkilenen ülkeler olarak öne çıkarken, son 20 yılda ise Honduras, Myanmar ve Porto Riko en çok etkilenen ülkeler arasında ilk sıralara yerleşti.



TÜRKİYE'NİN 2017 METEOROLOJİK AFET BİLANÇOSU



Son 20 yılda aşırı hava olaylarından etkilenen ülkelerin değerlendirildiği raporda, Türkiye'de 2017'de gözlemlenen meteorolojik afetlerin toplamda 1,9 milyar dolarlık ekonomik hasara yol açtığı belirtiliyor.



Aynı yıl Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 598 iklim afeti gerçekleştiği kaydedilirken, 2017'nin 1940'lardan beri en çok bu tür afetin görüldüğü üç yıldan biri olarak tarihe geçtiği bildirildi.



TROPİK KASIRGALAR



Raporda, Hint, Atlantik ve Pasifik Okyanusunda ortaya çıkan güçlü döner fırtına sistemlerinin tropik kasırgalar olarak adlandırıldığına işaret edilerek, 2017'de, bu kasırgaların milyonlarca insanı etkilediği ve çok sayıda kayıp ve büyük zarara yol açtığı ortaya kondu.



Aynı yılın Atlantik kasırga sezonunun çok etkili bir şekilde yaşandığı, ağustos ve ekim aylarında meydana gelen 10 kasırganın 6'sının büyük olduğu vurgulandı.



Fırtınaların doğrudan etkilediği aşırı yağış, sel ve toprak kaymalarının 2017'de yaşanan kayıpların temel nedeni olduğu belirtilen raporda, 2017'de en çok etkilenen 10 ülkenin 4'ünde tropikal fırtınaların yaşandığı ortaya kondu.



20 YILDA HAVA OLAYLARI, 526 BİN CAN ALDI



Son 20 yılda 11 bin 500 aşırı hava olayının 3,47 trilyon dolarlık hasara ve 526 binin üzerinde ölüme yol açtığı belirtilen raporda, ''Bu afetlerden en çok hasar gören ilk on ülkenin tamamı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden oluşuyor. Ancak bu hasarlar sadece gelişmekte olan ülkelerle sınırlı değil. Örneğin tropik kasırgalar geçtiğimiz yıl sadece ABD'de 173,8 milyar dolar ekonomik hasar verdi." ifadesine yer verildi.



EN ÇOK GERİ KALMIŞ ÜLKELER ETKİLENİYOR



1998 ile 2017 arasında iklim değişikliklerinden en çok etkilenen 10 ülkeden 8'inin düşük ya da düşük-orta gelire sahip gelişmekte olan ülkeler olduğuna dikkati çekilen raporda, sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerin de artık iklim etkileriyle başa çıkmak için daha fazla çaba göstermek zorunda kaldıklarına değinildi.



Raporda, 24. İklim Konferansı'nda Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için oluşturulacak yol haritasının önemine işaret edilerek, özellikle bu toplantı süresince, iklim değişikliklerinin neden olduğu afet ve felaketlere ve sonuçlarına daha fazla yer verilmesi gerektiğinin altı çizildi.



Bu yıl 14. raporunu iklim konferansı kapsamında paylaşan Germanwatch, Bonn ve Berlin'deki merkezlerinde, sürdürülebilir küresel kalkınma, Kuzey-Güney eşitliğini ve geçim kaynaklarının korunmasına ilişkin aktif çalışmalar yürütüyor.



Kuruluş, ülkelerin sel, kuraklık, kasırga gibi hava olaylarına bağlı doğal afetler karşısında uğradıkları sosyal ve ekonomik kayıpları araştıran kurum, her yıl düzenli olarak rapor yayımlıyor.



24. İKLİM KONFERANSI



Polonya'da 200 ülkeden fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 20 binin üzerinde katılımcının iştirak ettiği 2 hafta sürecek konferans, 2015'de Fransa'nın Paris kentide kararlaştırılan İklim Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması için yapılacak görüşmeleri kapsıyor.



Paris Anlaşması, 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel ve sosyo-ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflerken, anlaşmanın uzun dönemli hedefi ise sanayileşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin olabildiğince altında tutulması olarak ifade ediliyor.



Bu hedefe ulaşmak için petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımının giderek azaltılması ve yenilenebilir enerjiye yönelinmesi gerekiyor.



Bu bağlamda anlaşma, gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanları sağlanmasını öngörüyor.



24. İklim Konferansı, 14 Aralık'ta sona erecek.