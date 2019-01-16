Meterotolji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava sürecek mi?

Rüzgarlı, soğuk ve yağışlı hava bugün de etkili olacak.Ülkenin birçok bölgesinde dün gece yağmurlar yağarken, iç kesimlerde sağanaklar bugün de zaman zaman devam edecek.

Son 24 saat içerisinde metrekareye en çok yağış, 52 kg ile Tatlısu’ya düştü. Tatlısu’yu 49 kilogramlık yağışla Esentepe ve 32 kilogram ile Margo Devlet Üretme Çiftliği takip etti. Bölgedeki tüm derelerin akışa geçtiği Lefke’de ise son 24 saatte 23 kg yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan alınan bilgiye göre, bugün öğleden sonra dağlık kesimlerde karla karışık yağmur yağacak.Yarın sabah da don olayı bekleniyor. Yarın sabaha kadar hava sıcaklığında 2 ila 4 derecelik düşüş olacak. Rüzgar bugün de kuzey ve batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek. Rüzgarın şiddeti yarın orta kuvvete düşecek. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren 14 ila 17 derece santigrata yükselecek