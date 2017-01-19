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“Mevcut yasalara zerre kadar saygınız varsa..."

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“Mevcut yasalara zerre kadar saygınız varsa..."
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Emek-İş, CAS çalışanlarının 30 gündür Meclis önünde eylemde olduğunu belirtti.

CAS çalışanlarının Anayasal haklarını kullandıkları için işten çıkarıldığını söyleyen Emek-İş, çalışanlarının sadece “işe dönme” ve “Toplu İş Sözleşmesi” talepleri olduğunu kaydetti.

UBP-DP hükümetinin sendikanın ve CAS emekçilerinin haklı direnişini yok saydığını savunan Emek-İş, CAS’a zarar vermemek adına Ercan’daki uyarı grevini uçuş olmayan bir buçuk saatle sınırlı tuttuklarını belirtti.

Yazılı açıklamayla hükümete “Mevcut yasalara zerre kadar saygınız varsa, gelin müzakereleri başlatalım, mağduriyetleri ve sorunları ortadan kaldıralım” çağrısında bulunan Emek-İş, CAS’ın atanmış yönetiminin hükümetten aldığı güçle yasa tanımaz bir tavır sergilediğini, Toplu İş Sözleşmesi toplantısına katılmadığını da söyledi.

ÖZGÜRGÜN’E VE DENKTAŞ’A SORU

Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bu sürede görüşemediklerini de belirten Emek-İş, Özgürgün ve Denktaş’a şu soruları yöneltti:

“Sayın Özgürgün, Başbakan görevinde olmanıza rağmen, CAS’ta sendikasız çalışılacağı garantisini hangi yasaya dayanarak verdiniz? Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi konusunda ısrarcı olan CAS emekçilerini hangi yasaya dayanarak işten attınız?... Sayın Denktaş, sendikanın ilk günden beridir görüşme çağrılarına neden icabet etmediniz? CAS’ta yaşanan çarpıklıkları, hak gasplarını ve yasa dışılıkları düzeltmek için sendikayla müzakere başlatmayarak ilgili tüm çarpıklıkları gizlemeye mi çalışıyorsunuz?” 

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