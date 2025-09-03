  • BIST 10877.52
  • Altın 4680.45
  • Dolar 41.1617
  • Euro 47.9199
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Mevlid Kandili bugün idrak edilecek

» »
Son peygamber Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek.
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek

Son peygamber Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek.

Hazreti Muhammed’in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed’in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed’in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

“Peygamberimiz ve Aile Ahlakı”

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n Necat (Kurtuluş Vesilesi)” adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

Hazreti Muhammed’in doğumunun 1500. yıl dönümü, bu sene “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” temasıyla idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tatar agresifleşti Erhrüman'ı çözümsüzlüğün adayı olmakla suçladı!03 Eylül 2025 Çarşamba 09:34
  • Son bir haftada 65 kaza, 22 yaralı02 Eylül 2025 Salı 15:59
  • KTÖS Eğitim Bakanı’nı, AÖA’daki “taciz iddiasına” ilişkin kamuoyunu aydınlatmaya çağırdı02 Eylül 2025 Salı 14:29
  • Teknecik'te sızıntı: Başhekimlikten açıklama02 Eylül 2025 Salı 14:16
  • Alayköy’de iş kazası: Necat Bozkuş 3 metreden düşerek yaralandı02 Eylül 2025 Salı 12:52
  • Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi’nden 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı02 Eylül 2025 Salı 12:45
  • Tetikçiler mahkemede!02 Eylül 2025 Salı 12:33
  • Güzelyurt'ta taciz iddiası!02 Eylül 2025 Salı 12:32
  • “Bu çeteyi yakında dağıtacağız, yasaklar bizi durduramaz”02 Eylül 2025 Salı 12:31
  • Ağır Ceza Mahkemesi Kararını Verdi: 2 yıl 6 ay hapis02 Eylül 2025 Salı 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti