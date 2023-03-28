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Miçotakis, Yunanistan’da genel seçim tarihini açıkladı

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Yunanistan’da genel seçim tarihi belli oldu.
Miçotakis, Yunanistan’da genel seçim tarihini açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkede genel seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Televizyonda yayınlanan kabine toplantısında konuşan Miçotakis, “Ülke ve vatandaşlar açık bir yörüngeye ihtiyaç duyuyor. Seçimler, başından beri söz verdiğim gibi dört yıllık görev süresi sonunda düzenlenecek” dedi.

Ülkede Yeni Demokrasi liderliğindeki hükümetin görev süresi temmuzda sona eriyor.

Anketler sağcı Yeni Demokrasi'nin önde olduğunu, ancak 28 Şubat'taki tren kazası sonrası solcu Syriza partisinin aradaki farkı kapatmaya başladığını gösteriyor. En az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası felaketi, ülkede hükümete yönelik büyük protestolara yol açmıştı.

Seçimler, nispi temsile dayalı yeni seçim sistemine göre düzenlenecek. Buna göre ilk turda bir parti çoğunluğu elde edemezse seçim sonucu ikinci tura kalacak.

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