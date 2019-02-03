Mide kanserinin belirtileri

Mide kanseri sindirimin başladığı ve depo görevi de olan organda oluşan tümöral dokuların değişik şekillerde ortaya çıktığı zaman zaman , kanama ,tıkama gibi şikayetlere neden olan tiplerine göre tedavileri değişen dünyada halen 2. sıklıkta saptanan ve 2. sıklıkta ölüme sebep olan kanser tipidir.

ŞİKAYETLERİ

%80 civarında hiçbir belirti vermeyebilirken tümör ilerledikçe bulantı, kusma, halsizlik, iştahsızlık erken doyma, karın ağrısı, kanama, kilo kaybı, yutma zorluğu, karında ele gelen şişlik şikayetleri olabilir. İleri dönemlerde kanamaya bağlı büyük tuvaletin siyah çıkması görülebilir. Bu bulguların çoğu ülser, gastrit gibi iyi huylu hastalıklarda da görülebilir.

BULGULARI

Tümörün erken yada geç dönemde tespit edilmesine bağlı olarak hiç bir şikayeti olmayacağı gibi ileri evrelerde 2-3 ay içinde ciddi kilo kayıpları, anemi (kansızlık) , dışkının siyah gelmesi vücudun başka yerlerine sıçramasına bağlı şişlik ve bulgular orytaya çıkabilir.

TANISI İÇİN NELER YAPILMALIDIR:

En önemli tanı şekli şüphelenilmesidir. Ardından değişik görüntüleme tetkikleri ile tanı konmaya çalışılır. Kesin tanı endoskopik ( Gastroskopik ) inceleme bu esnada lezyonun görülmesi ve parça alınarak değerlendirilmesiyle konur. Sonra ki aşamada tomografi veya yaygınlığına göre MR ve / veya PET ile tarama yapılarak tedavi şekli yönlendirilebilir.

TEDAVİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Hangi evrede olduğu tespit edilen mide kanserinde kabul edilen en iyi tedavi şekli sağlam sınırlarla tümörü çıkarıp etrafındaki lenf nodlarını çıkarmaktır. İleri evre tümörlerde (yayılmış veya ameliyat yapılacak bölgede hayati organlara sıçramış tümörlerde önce kemoterapi ve radyoterapi tedavileri yapılabilmektedir. Bazı tümörlör bu tedavilere dirençli olabildikleri gibi bazıları cevap vermekte ve sonrasında cerrahi yapılabilmektedir.

TEDAVİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Cerrahi sonrası çıkarılan mide miktarına göre (kısmi veya tüm mide)beslenme şekillerinde değişiklikler yapılmakta takviye besinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca tümör evresine göre tamamlayıcı tedaviler Radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilmektedir.