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Mikrodalga fırın kısa devre yaptı, restorantta yangın çıktı

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Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Sushinn Restoranın mutfağında muhtemelen mikrodalga fırında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.
Mikrodalga fırın kısa devre yaptı, restorantta yangın çıktı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Sushinn Restoranın mutfağında, dün saat 07.00 sıralarında muhtemelen mikrodalga fırında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda söz konusu mikrodalga fırın, iki adet fritöz ve tavan lambası yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise mutfak ile diğer odaların tavanı ve eşyaları islendi.

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