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Milli Eğitim Bakanlığı: “693 Öğrenci, 69 Öğretmen Pozitif”

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Milli Eğitim Bakanlığı: “693 Öğrenci, 69 Öğretmen Pozitif”
Milli Eğitim Bakanlığı: “693 Öğrenci, 69 Öğretmen Pozitif”

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün itibariyle okullarda 693 öğrenci, 69 öğretmen ve 3 personelin pozitif olduğunu bildirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Okullardaki güncel korona virüs rakamları şöyle:

“Covid-19 pozitif: İlköğretim Dairesi öğrenci 188, öğretmen 13, personel 3. Covid-19 temaslı: öğrenci 311, öğretmen 16, personel 1, kapanan sınıf sayısı 11.

Genel Ortaöğretim Dairesi pozitif öğrenci 444, öğretmen 45, temaslı öğrenci 519, öğretmen 23, kapanan sınıf saysı 19.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi pozitif öğrenci 61, öğretmen 11, temaslı öğrenci 78, öğretmen 8, kapanan sınıf saysı 3.”

Milli Eğitim Bakanlığı, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullardaki pozitifleşme oranının yüzde 1,29 olduğunu kaydetti.

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