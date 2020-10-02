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Milli Sporcu Emre Seven'in Mersin'den Kktc'ye Yüzüşü Başladı

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Antrenör Kamil Resa Alsaran da zorlu bir yüzüş gerçekleştirecek milli sporcunun, KKTC'ye gitmek için 100 bin kulaç atacağını söyledi.
Milli Sporcu Emre Seven'in Mersin'den Kktc'ye Yüzüşü Başladı

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzmeye başladı.

Yenişehir Belediyesinin organizasyonunda, Bozyazı ilçesindeki limanda kendisini bekleyen Fullmoon isimli yata binen Seven, daha sonra dalış yapacağı Anamurium Antik Kenti sahiline hareket etti.

Buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından denize giren Seven, KKTC'ye yüzerek gitmek için kulaç attı.

Milli yüzücü Seven, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava koşullarına bağlı olarak düz bir çizgide gidemeyeceği için 90 kilometre yüzeceğini bildirdi.

Yüzüşünün yaklaşık 35 saat süreceğini belirten Seven, ''Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Aylardır bu proje için hazırlanıyoruz. Ülkemiz için güzel bir spor aktivitesi ve tanıtım olacak. Çok değerli teknik ekibimiz var. Ben bunu başaracağıma inanıyorum." dedi.

Kurallar çerçevesinde bota çıkmak ve dokunmanın yasak olduğunu anlatan Seven,  "Rutin olarak her saat başı veya 50 dakikada bir, likit ve normal olarak beslenmemi gerçekleştireceğim. Sopayla bana yiyeceğim uzatılacak. Herhangi bir destek almadan, gıdamı aldıktan sonra devam edeceğim. Yaklaşık 35 molam olacak.'' ifadelerini kullandı.

Antrenör Kamil Resa Alsaran da zorlu bir yüzüş gerçekleştirecek milli sporcunun, KKTC'ye gitmek için 100 bin kulaç atacağını söyledi.

Su sıcaklığının 29 derece olduğunu ve bunun Emre için handikap olabileceğini dile getiren Alsaran, şöyle konuştu: 

''Vücut ısısına yakın bir ısıda yüzecek. Çok su ve mineral kaybedecek. Beslenmelerde buna çok dikkat edeceğiz. Neticede sıcak su da soğuk su kadar dezavantaj. Kulaç atmaya başladığı zaman omuzlarında ağrılar olacak. Bununla ilgili ağrı kesici vereceğiz. Beslenmelerde midesi bulanacak. Çünkü hep karbonhidrat tozu içecek, muz ve hurma yiyecek."

Sporcunun zorlu bir süreç geçireceğini kaydeden Alsaran, "Beslenme molalarında kaç kilometre geldik, kaç kulaçta gidiyor, üşümüş mü ya da tam tersi hararet yapmış mı, bunlara bakacağız. Morali bozuksa moral vereceğiz. Deniz şartlarını kontrol edeceğiz. Köpek balığını salmak için ayağına ve bota cip takacağız. Netice de zorlu bir geçiş olacak. Bizde kendisine bu konularda yardımcı olacağız.'' ifadelerini kullandı.

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