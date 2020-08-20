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Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması Pandemi Dolayısıyla Ertelendi

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Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması Pandemi Dolayısıyla Ertelendi
Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması Pandemi Dolayısıyla Ertelendi

Günkut Ajans Organizasyon Komitesi, 34. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nı pandemi dolayısıyla 2021 yılına ertelediklerini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması Kurucu Başkanı, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut, insanlık tarihine COVID-19 yılı olarak yazılacak olan bu yıl tüm dünyada önce sağlık ilkesinin öneminin kavranmasını sağladığını, pandeminin hayatı gerek ekonomik gerek sosyokültürel anlamda ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

Günkut, insan sağlığını riske atmamak adına, yarışmayı 2021’e ertelediklerini kaydederek KKTC kimlik kartı sahibi, 1997-2003 doğumlu adayların başvurularının başladığını, çağdaş, sportif, kültürlü, 18- 24 yaş aralığında adayların 2021 yılı finali için başvurularını www.gunkutajans.com sitesi üzerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.

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