  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Mobilya Sanayicileri Derneği Genel Kurulu bugün gerçekleşti

» »
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD) Genel Kurulu bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Anfi salonunda gerçekleşti.  
Mobilya Sanayicileri Derneği Genel Kurulu bugün gerçekleşti

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD) Genel Kurulu bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Anfi salonunda gerçekleşti.  

8 kişinin rekabet ettiği Genel Başkanlık seçimi saat 10:00’da başladı.  

Genel Kurul’un açılışı ile Divan başkanlığını Kemal Öztürk, sekreterliği ise Ebru Sakar ve Mehmet Ali Berberoğlu yaptı.  

Bugün gerçekleşen Genel Kurul’da Hüseyin Ciddi, Ahmet Çeler, Erdoğan Aşık, Ahmet Borucu, Metin Yaman, Eda Kervanlı, Kemal Zaim ve Buğra Biren aday oldu.  

Genel Kurul’un başlaması ile Divan Başkanı Kemal Öztürk yoklama yaparak açılış konuşması için mevcut başkan Hüseyin Ciddi’ye söz verdi. 

Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi yaptığı konuşmada iki yıl boyunca yürüttüğü görevi özveri ile yürüttüğünü kaydederek, ‘’yönetimde yer alan arkadaşlarımız ile elimizden geldiği kadar üyelerimize iyi hizmet vermek için çok çalıştık. Umuyorum ki dernek olarak 2 yıllık süreçte sektörümüze katkı koyabildik. Yeni gelecek olan yönetim kurulu üyelerinin de tıpkı bizim gibi görev süresince ellerinden geleni yapacaklarına inancım tamdır’’ ifadelerini kullandı. 

Ciddi konuşmasını yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek tamamladı.  

Mali ve Faaliyet Raporlarının okunup, aklanması sonrasında seçime başlandı.  

Her üyenin en az 3 en fazla 5 kişiye oy verdiği seçimde toplam 33 oy kullanıldı. 2 oyun geçersiz olduğu Genel Kurul’da Hüseyin Ciddi, Erdoğan Aşık, Ahmet Çeler, Eda Kervanlı, Ahmet Borucu asli üye Metin Yaman ve Buğra Biren ise yedek üye seçildiler. Disiplin Kurulu üyeliğine Gassan Yüksek, Raci Yıldız ve Mustafa Onuk ; Denetleme Kurulu üyeliğine ise İlker Yaşar, Abdurrazzak Kuday ve Raif Dostbilen getirildi. Genel Kurul dilek ve temenniler ile son buldu. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MDP:''Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili tam bilgi sahibi olmadan açıklamalar yapılıyor''17 Nisan 2021 Cumartesi 11:12
  • Ercan'da ciro devri 1 yıl süreyle askıya alındı17 Nisan 2021 Cumartesi 10:57
  • HP ödeneği kararı Resmi Gazete'de17 Nisan 2021 Cumartesi 10:38
  • Oktay'dan Kuran Kursu Tepkisi!17 Nisan 2021 Cumartesi 10:02
  • Ataoğlu:''İnanç ve İbadet Hürriyetinin Yasaklanması Söz Konusu Değil''17 Nisan 2021 Cumartesi 09:33
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!17 Nisan 2021 Cumartesi 09:15
  • Ahmet Muzaffer Bayraktar hayatını kaybetti17 Nisan 2021 Cumartesi 09:09
  • Amcaoğlu:Dr.Fazıl Küçük bu ülkenin tarihi, çocukları ve geleceği için çok önemli bir isim17 Nisan 2021 Cumartesi 08:42
  • Akansoy’dan Fuat Oktay’a: ‘Burası sizin Vilayetiniz değildir’17 Nisan 2021 Cumartesi 08:16
  • Barolar Pazartesi eylem yapacak17 Nisan 2021 Cumartesi 08:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti