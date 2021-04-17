Mobilya Sanayicileri Derneği Genel Kurulu bugün gerçekleşti

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD) Genel Kurulu bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Anfi salonunda gerçekleşti.

8 kişinin rekabet ettiği Genel Başkanlık seçimi saat 10:00’da başladı.

Genel Kurul’un açılışı ile Divan başkanlığını Kemal Öztürk, sekreterliği ise Ebru Sakar ve Mehmet Ali Berberoğlu yaptı.

Bugün gerçekleşen Genel Kurul’da Hüseyin Ciddi, Ahmet Çeler, Erdoğan Aşık, Ahmet Borucu, Metin Yaman, Eda Kervanlı, Kemal Zaim ve Buğra Biren aday oldu.

Genel Kurul’un başlaması ile Divan Başkanı Kemal Öztürk yoklama yaparak açılış konuşması için mevcut başkan Hüseyin Ciddi’ye söz verdi.

Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi yaptığı konuşmada iki yıl boyunca yürüttüğü görevi özveri ile yürüttüğünü kaydederek, ‘’yönetimde yer alan arkadaşlarımız ile elimizden geldiği kadar üyelerimize iyi hizmet vermek için çok çalıştık. Umuyorum ki dernek olarak 2 yıllık süreçte sektörümüze katkı koyabildik. Yeni gelecek olan yönetim kurulu üyelerinin de tıpkı bizim gibi görev süresince ellerinden geleni yapacaklarına inancım tamdır’’ ifadelerini kullandı.

Ciddi konuşmasını yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek tamamladı.

Mali ve Faaliyet Raporlarının okunup, aklanması sonrasında seçime başlandı.

Her üyenin en az 3 en fazla 5 kişiye oy verdiği seçimde toplam 33 oy kullanıldı. 2 oyun geçersiz olduğu Genel Kurul’da Hüseyin Ciddi, Erdoğan Aşık, Ahmet Çeler, Eda Kervanlı, Ahmet Borucu asli üye Metin Yaman ve Buğra Biren ise yedek üye seçildiler. Disiplin Kurulu üyeliğine Gassan Yüksek, Raci Yıldız ve Mustafa Onuk ; Denetleme Kurulu üyeliğine ise İlker Yaşar, Abdurrazzak Kuday ve Raif Dostbilen getirildi. Genel Kurul dilek ve temenniler ile son buldu.