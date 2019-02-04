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Montessori’de karne günü etkinlikleri şölen havasında geçti

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Kıbrıs Montessori Okulları’nda dün karne (değerlendirme raporu) sevinci yaşandı.
Montessori’de karne günü etkinlikleri şölen havasında geçti

Kıbrıs Montessori Okulları’nda dün karne (değerlendirme raporu) sevinci yaşandı.

ODTÜ Montessori Okulu’nda çocuklar, karnelerini Çarşamba günü düzenlenen törende aldı.

Karnelerin verilmesinin ardından ODTÜ Montessori Okulu çocukları, okul bünyesinde organize edilen partide gönüllerince eğlendi.

Girne ve Lefkoşa Montessori Okullarında ise ilk dönem karneleri dün verildi.

Güneşin tadını çıkardılar

Lefkoşa Montessori Okulu’nda düzenlenen karne günü etkinliğine bazı veliler de katıldı. Montessori çocukları 2018-2019 Akademik Yılı’nın ilk dönem değerlendirme raporlarını öğretmenlerinin elinden aldı.

Karnelerin dağıtılmasının ardından çocuklar, okul bahçesinde, oyun oynadı, şarkılar söyledi, öğretmenleri ile birlikte eğlenerek günün güzelliğini doyasıya yaşadı. Havanın da güneşli olması sebebi ile çocuklar, dün bahçede uzunca bir süre hoş vakit geçirdi.

ODTÜ’de bayram havasında etkinlik

ODTÜ Montessori Okulu’nda çocuklar karnelerini Çarşamba günü düzenlenen törende aldı. ODTÜ Montessori Okulu’nda düzenlenen karne günü etkiliğine ve törenine veliler de katıldı. 

Karne günü etkinlikleri kapsamında zumba dans gösterileri yapıldı, Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Drama Öğretmeni Akile Kıvanç Rıza, kaleme aldığı hikaye kitabını da bu çok özel günde ODTÜ Montessori çocukları ile buluşturdu.

 

Pasta kesildi, gün fotoğraflarla ölümsüzleştirildi

ODTÜ Montessori Okulu’nda düzenlenen karne günü etkiliği kapsamında ayrıca yarıyıl pastası kesildi, pasta ve diğer ikramlıklar velilere sunuldu.

Pasta kesiminin ardından ODTÜ Montessori Okulu çocukları 2018-2019 Akademik Yılı’nın ilk dönem değerlendirme raporlarını aldı.

ODTÜ Montessori Okulu bünyesinde gerçekleştirilen karne günü etkinliğine katılan veliler de en az çocuklar kadar memnun oldu.

ODTÜ Montessori Okulu’nda dün karne günü etkinliği, okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

 

Girne’de bir dizi etkinlik düzenlendi

Girne Montessori Okulu çocukları da 2018-2019 Akademik Yılı’nın ilk dönem değerlendirme raporlarını dün sabah aldı.

Girne Montessori Okulu’nda karne etkinlikleri, Çarşamba günü yapılan “Arkadaşlık ve Paylaşım” konulu tiyatro oyunu ile başladı.

Etkinlik çerçevesinde dün de önce YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi Öğretmeni Hayali Sanat Genel Koordinatörü Ahmet Alper Ayana ve öğrencisi Yardak Mehmet Davutoğlu gösteri yaptı. Ardından okul bünyesinde hazırlanan gösteri salonunda Karagöz-Hacivat kukla oyunu sahnelendi.

Kukla gösteriminden sonra karneler verildi. Karne törenin ardından pasta kesimi yapıldı.

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