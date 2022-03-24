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“Motivasyon Durağı” Etkinliği

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“Motivasyon Durağı” Etkinliği
“Motivasyon Durağı” Etkinliği

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER), Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği işbirliği ve Tatlısu Belediyesi katkılarıyla “Motivasyon Durağı” adlı etkinlik düzenleniyor.

ZAYDER’den verilen bilgiye göre, “Bu durakta her şey sevgiyle başlar” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 26 Mart Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında Tatlısu İlkokulu’nda yer alacak.

Etkinlikte, etkinlikte söz konusu derneklerin psikoloji ve rehberlik uzmanları tarafından ailelere yönelik “Stres ve Motivasyon”, “Aile içi Etkili İletişim” ve “Bağımlılık” başlıklarında eğitim hizmeti verilecek.

Etkinlikte ayrıca yöresel kültürü koruma ve ileriye taşıma hedefiyle çocuklara yönelik sokak oyunları oynatılarak, yöresel masallar okunacak.

Eğitimler sırasında Oza Kahve sponsorluğunda Türk kahvesinin ikram edileceği Motivasyon Durağı’nda, uzmanlar katılımcılara birebir danışmanlık hizmetinden faydalanma imkanı da sunacak. 

Bireyler için zihin sağlığının, beden sağlığı üzerindeki etkisinin öneminden yola çıkarak, Çocuk Doktoru Dr. Mert Taşkın, Dr. Hüsrev Tancer ve sağlık uzmanları tarafından aynı gün katılımcılara sağlık kontrolleri de gerçekleştirilecek.

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