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Motorsikler hırsızlığı zanlısı mahkemeye çıkarıldı

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Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Çağrı Demirkıran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Motorsikler hırsızlığı zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Çağrı Demirkıran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 

Detay Özel-Evrim Kamalı

 

Mahkemede yeminli şahadet veren Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis, zanlı Çağrı Demirkıran’ın Sirkat ve Kasti Hasar suçuna methaldar olduğunu belirtti. Yorgancı, 24.09.2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da Yusuf Güner’in kullanımında bulunan ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan, Popeyes isimli işyerine ait Honda Fizy marka MH 898 plakalı motosikletin zanlı tarafından sirkat edildiğini söyledi. Polis 2 bin 500 TL değerindeki motosiklete monte edilmiş olan Termoking marka yemek taşıma kutusu ile kızağını kasten kırıp söküldüğünü belirtti. Polis, motosikletin ön ve arka plakalarının söküldüğüne, arka farını muhtemelen sert bir cisimle kırılıp, hasara uğratıldığını ve motosikletin koltuğundaki 350 TL değerindeki helmetin sirkat edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 25.09.2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını, incelenecek kamera görüntüleri ve aranan emareler olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasın emir verdi.

 

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