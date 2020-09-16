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Motosiklet ile Yaya'lara Çarpan Şahıs 2 Gün Poliste Tutuklu Kalacak

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Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Halim Yıldız tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Motosiklet ile Yaya'lara Çarpan Şahıs 2 Gün Poliste Tutuklu Kalacak

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Gürsu, olguları aktardı. Polis, 15.09. 2020 tarihinde saat 19.50 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Halim Yıldız’ın (E-25) yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yaya geçidinde, yolu karşıdankarşıya yaya olarak geçmeye çalısan Zelal Erkan(K-21) ve Emel Al Enezı̇(K-20) 'ye çarptığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Emel Al Enezi’nin Genel Cerrahi, Zelal Erkan’ın ise Ortopedi Servisi’nde müşahede altında olduğunu söyledi. Polis, kamera görüntülerinin incelenmesi ve ifadelerin alınması gerektiğini belirterek, 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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