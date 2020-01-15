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Mücahide Aysel Dizliklioğlu vefat etti

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Arpalık direnişi ve Arpalık göçünün sembolleşmiş isimlerinden olan Aysel Dizliklioğlu, bu sabah vefat etti.
Mücahide Aysel Dizliklioğlu vefat etti

Aysel Dizliklioğlu uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Arpalık direnişi sırasında köyünü savunmak için mücahit arkadaşları ile silah kuşanarak görev alan mücahide Aysel Dizliklioğlu, yarın öğle namazını müteakip Lefkoşa’da mezarlığında askeri törenle toprağa verilecek.

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun eşi olan Aysel Dizliklioğlu, 3 çocuk annesi ve 5 torun sahibiydi.

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