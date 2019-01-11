Mücahitlerden Töre’ye ziyaret

Vicdani Ret ile ilgili olarak ise Töre, ‘Biz vicdani ret olayını kabul etmiyoruz, doğru bir yaklaşım olarak görmüyoruz’ diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi’nden bir heyeti kabulünde, Kıbrıs Türkü’nün büyük acılar çektiğini belirterek, artık Kıbrıs’ta çaresizlik içinde uğraş veren mücahitler yerine düzenli bir ordu bulunduğunu bu nedenle Kıbrıs Türkü’nün güvenlik endişesi olmadığını söyledi.Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp ettiğini ve 1974’de yaşanan olaylara sebep olduğunu belirten Töre, 50 yıldır Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılamamasının sebebinin de Rum tarafı olduğunu söyledi.

Vicdani Ret ile ilgili olarak ise Töre, ‘Biz vicdani ret olayını kabul etmiyoruz, doğru bir yaklaşım olarak görmüyoruz’ diye konuştu.Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da KKTC’yi yaşatmak için her zaman hazır olduklarını belirtti.Dernek olarak vicdani redde karşı olduklarını da belirten Abdurrahmanoğlu, bu konuda yapılmak istenenin ne olduğunu sorguladıklarını kaydetti.