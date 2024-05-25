Muhaceret affı tasarısı hazır Meclis'e sunuldu

Hükümet, izinsiz olarak ülkede bulunan yabancılara yönelik kapsamlı bir muhaceret affı düzenlemesi getiren yasa tasarısını Cumhuriyet Meclisi’ne sundu.

Hükümet, izinsiz olarak ülkede bulunan yabancılara yönelik kapsamlı bir muhaceret affı düzenlemesi getiren yasa tasarısını Cumhuriyet Meclisi’ne sundu.

Bu yeni düzenleme, izinsiz olarak kalan yabancılar için önemli kolaylıklar ve af imkanı sunmayı amaçlıyor.

İzinsiz olarak ülkede bulunan yabancılara yönelik muhaceret affı getiren yasa tasarısı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yapılan düzenleme ile yüksek para cezalarını ödeyemeyen yabancılara önemli kolaylıklar ve af imkanı sunulacak.

Tasarının yakın zamanda mecliste görüşülerek onaylanması bekleniyor.

Tasarıda neler var?

Cezalı Durumda Olanlar İçin Af: İzinli yabancılar, cezalarının oluştuğu tarihten itibaren en az iki defa izinlendirilmiş olmaları ve izinsiz oldukları süreler için brüt asgari ücret tutarında para cezasını ödemeleri şartıyla, geçmiş para cezalarından sorumlu tutulmayacaklar.

Geçici Maddelerle Af Düzenlemeleri:

Geçici Madde 26:

Ülkede izinsiz bulunan yabancılar, 45 gün içinde çevrimiçi başvuru yaparak ve brüt asgari ücret tutarında para cezasını ödeyerek cezalarının geri kalanından kurtulabilecek.

Aleyhlerinde tutuklama veya ihraç kararı olan yabancılar, 45 gün içinde çevrimiçi başvuru yaparak ve gerekli cezayı ödeyerek bu kararlardan muaf tutulacak ve 60 günlük Ziyaretçi İzni alabilecek.

Geçici Madde 27:

Yurt dışında olan ve ülkeye girişi yasaklanan yabancılar, iş bulduktan sonra ön izinle giriş yapmaları ve giriş esnasında brüt asgari ücret tutarında para cezasını ödemeleri halinde cezalarının geri kalanından muaf tutulacak.

Üniversite eğitimi için başvuran öğrenciler, KKTC yurttaşlarının eşleri ve çocukları, iş bulma ve ön izin koşulu aranmaksızın ceza ödeyerek 60 günlük Ziyaretçi İzni alabilecek.

Geçici Madde 28:

Ülkeden çıkış yapmadan af düzenlemelerinden yararlananlara 60 günlük Ziyaretçi İzni verilecek. Bu süre içinde çalışma izni almak isteyenler ön izin işleminden muaf tutulacak.

Geçici Madde 29:

Af düzenlemelerinden yararlanan yabancıların eşleri ve 25 yaşından küçük bekar çocukları, cezadan muaf tutularak 60 günlük vize alabilecek.

Geçici Madde 30:

18 yaşından küçük olan kişiler, anne veya babasından en az birinin KKTC vatandaşı olması koşuluyla para cezalarından muaf tutulacak.

Geçici Madde 31:

Yasadan faydalanacak kişilerin kamu güvenliği açısından olumsuz bir kaydının bulunmaması şartı aranacak.