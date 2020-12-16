Müjdeyi Erhan Arıklı Verdi: 13. Maaşlarda Sıkıntı Olmaz

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dün akşam canlı yayında, Mustafa Alkan'ın sorusu üzerine "Maaşlarda bir sıkıntı olmaz" dedi.

Başbakan Saner'in sözlerinin anımsatılması üzerine Arıklı, "Birkaç gün gecikmeli olabilir diye temkinli olmak için söylüyor. Ben 13. maaşları, bir güven oluşması açısından, imkan varsa güvenoyundan önce Perşembe günü (yarın) ödeyelim dedim. Bakanlar Kurulu bu konuda Perşembe günü karar alabilir" diye konuştu.

Arıklı, Aralık maaşlarının birkaç gün gecikebileceğini belirtirken, kamuoyuna "Mayıs'ta erken seçim olabilir" mesajı verdi.