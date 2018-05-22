Müşavirlikle ilgili yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne müracaatlarını yaptıklarını belirterek, “Anayasa Mahkemesinde müşavirliklerle ilgili yasal süreç şu andan itibaren başlamış durumdadır” dedi.

Sendika olarak müşavirliğin kalkmasını en çok isteyen sendikalardan biri olduklarını ifade eden Atan şöyle devam etti:

“Ancak son yapılan düzenlemeler ile bundan sonra müşavir olacak arkadaşlar sıkıntılı bir sürece sokulmuş oldular. Dışarıda 120 tane müşavir dururken, maddi açıdan devlet zarara uğratılıyorken, bu insanlara oturdukları yerde milyonlarca ödeme yapılmaktadır. Şu an içeride hala daha çalışan ve bu çalışanların da bu konu ile ilgili yasa gereği statüleri de geriye götürülmüştür. Böyle bir girişimde bulunulması yasa gereği de doğru bir olay değildir.”

Yasanın Anayasa’ya aykırılığının kendi hukukçuları tarafında ortaya konulduğunu söyleyen Atan, kendilerinin de sendika olarak hukuki süreci başlattıklarını kaydetti.

Atan “Anayasa Mahkemesi’ne dosyalamak üzere müracaatımızı yaptık ve umuyoruz ki adaletin vereceği karara herkes saygılı olacaktır, ancak bilinmesi lazım ki ben yaparım, ben bilirim mantığı ile hareket etmek yanlıştır ve zararı büyüktür. Hükümet bizim görüşlerimiz doğrultusunda değil kendi düşünceleri doğrultusunda hareket ederek bu yasayı bu şekle sokmuşlardır ve hükümet yetkilileri lades olacaklarını bile bile bu kararı almışlardır. Tekrardan belirtmek istiyorum ki biz Kamu-Sen olarak müşavirliğin kaldırılmasından yanayız ama haklara helal gelmeksizin yapılması şartıyla” ifadelerini kullandı.