Müstahdem tarafından hırsızlık

13-14.12.2019 tarihlerinde, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan C.Y.(E-42)’nin, para kasası içerisindeki bulunan iş yerine ait 5,600 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Emanetçi tarafından hırsızlık ve sahte davranışla para temini



16.08.2019 - 16.12.2019 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir döşeme atölyesine Canan KARAHASAN tarafından döşenmek üzere emaneten verilen 1 adet 3’lü, 1 adet 2’li, 1 adet tekli, 1 adet 3’lü çekyat ve 1 adet orta masanın, iş yeri sahibi M.T.(E-42) tarafından başka bir şahsa 1,500 TL karşılığında satılmak suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.