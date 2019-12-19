Müstahdem tarafından hırsızlık

2019 yılı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette pazarlamacı olarak çalışan İ.B.(E-28)’nin Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren marketlere vermiş olduğu mallara karşılık düzenlediği makbuzlar üzerinde sahteleme yaparak toplam 1981,46 TL parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 2016-2019 yılları arasında, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde satış görevlisi olarak çalışan N.A.(K-33)’nın şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği henüz tespit edilemeyen miktardaki parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.