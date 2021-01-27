Mutasyonlu Virüs KKTC'ye mi sıçradı?

Pandemi doktoru Dr. Hatice Çiner Çağlayan Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Pandemi doktoru Dr. Hatice Çiner Çağlayan Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamasında yeni tanı alan coronavirüs hastalarının eskiye göre daha kötü durumda olduğunu belirten Dr.Çağlayan gelen hastaların çoğunda 2 akciğerin de hasarlı olduğu söyledi.

Detay-Sosyal Medya

Çağlayan'ın açıklaması şu şekilde:

24 saatlik pandemi nöbeti sonrası yeni bir güne hastanede uyandım . Yorgun ve karamsarım . Karantina servislerinde yatan hastalarım nefes darlığı çekiyor , yeni tanı alıp gelenler ateşli ve çoğunun her iki akciğerinde zatürre var . KKTC’nin her bir bireyi TÜM ÜLKEDE kapanma varmışcasına , işe gitme zorunluluğu dışında EVDE KALIN ! Durum ciddi - hastalık bu kez daha agresif seyrediyor !

Yakın Zamanda Güney Kıbrıs'ta ve Türkiye'de de tespit edilen mutasyonlu virüs hakkın İngiltere Başbakanı Johnson Daha ölümcül olduğuna dair bulgular olduğunu belirtmişti.Yeni Hastaların ağır seyretmesi mutasyonlu virüsün KKTC'ye de sıçramış olabileceğini düşündürüyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli sonuçların Türkiye'ye gönderildiğini ve Mutasyonlu virüsün KKTC'ye sıçrayıp sıçramadığının araştıldığını söylemişti.