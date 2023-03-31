Müteahhitlik karnesi iptal edilen Turanlı’ya özel müteahhitlik izni

Yüksek İdare Mahkemesi kararıyla müteahhitlik karnesi iptal edilen Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’ya özel bir müteahhitlik izni verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, T&T’nin büyük ortağı Taşyapı İnşaat’a, “ülkedeki müteahhitlerin işbirliği veya gözetimi ile faaliyette bulunmak koşuluyla” 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak bir özel izin verildi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre T&T bu izni, “eski pistin, kalite ve güvenlik açısından örnek teşkil eden yeni pistle aynı olacak şekilde dönüştürülmesi için yapılacak işler” kapsamında kullanacak.