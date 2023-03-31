  • BIST 4.824,27
  • Altın 1221.63
  • Dolar 19.1777
  • Euro 20.8732
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Müteahhitlik karnesi iptal edilen Turanlı’ya özel müteahhitlik izni

» »
Yüksek İdare Mahkemesi kararıyla müteahhitlik karnesi iptal edilen Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’ya özel bir müteahhitlik izni verildi.
Müteahhitlik karnesi iptal edilen Turanlı’ya özel müteahhitlik izni

Yüksek İdare Mahkemesi kararıyla müteahhitlik karnesi iptal edilen Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’ya özel bir müteahhitlik izni verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, T&T’nin büyük ortağı Taşyapı İnşaat’a, “ülkedeki müteahhitlerin işbirliği veya gözetimi ile faaliyette bulunmak koşuluyla” 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak bir özel izin verildi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre T&T bu izni, “eski pistin, kalite ve güvenlik açısından örnek teşkil eden yeni pistle aynı olacak şekilde dönüştürülmesi için yapılacak işler” kapsamında kullanacak.

v2assffff_1680255035.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Standard Eurobarometer 98 Kıbrıs Türk Toplumu Raporu yayımlandı31 Mart 2023 Cuma 11:54
  • Cesurer: El-Sen süresiz greve giriyor31 Mart 2023 Cuma 11:51
  • Erhürman: Bu akıl ve çağ dışı zihniyetin...31 Mart 2023 Cuma 10:30
  • 5 kişinin ülkeye giriş yasağı kaldırıldı31 Mart 2023 Cuma 10:15
  • Kırok: Çöp Transfer İstasyonu’nun kasıtlı olarak ateşe verildiği düşünülmekte31 Mart 2023 Cuma 09:42
  • Tazminat ödemeleri ve doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyenler için son başvuru 14 Nisan31 Mart 2023 Cuma 09:20
  • İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza: Refüje çıkıp, trafik levhasına çarptı31 Mart 2023 Cuma 09:07
  • Bağımsızlık Yolu’ndan KTMMOB’ne Ziyaret31 Mart 2023 Cuma 08:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da Kıbrıs Türk örgütleri temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi31 Mart 2023 Cuma 08:42
  • Ayşen Hamitoğlu hayatını kaybetti31 Mart 2023 Cuma 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti