Mutluyaka’da Ev Yangını: Mutfak ve Salon Kullanılamaz Hale Geldi

Mutluyaka’daki bir evin mutfağında çıkan yangın, ahşap tavanı ve eşyaları küle çevirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

15 Haziran 2025 tarihinde saat 23.50 sıralarında Mutluyaka’da, Kamelya Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın mutfağında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda evin mutfak, salon ve tuvalet bölümlerinde bulunan çeşitli ev eşyaları ile birlikte ahşap tavan tamamen yanarak zarar gördü.

Ayrıca çıkan yoğun ısı ve duman nedeniyle evin tüm duvarları islenerek zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor