  • BIST 116.041
  • Altın 387,528
  • Dolar 6,8519
  • Euro 7,7337
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Mutluyaka’da Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

» »
Mutluyaka’da Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Mutluyaka’da Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Mutluyaka’ya yarın 09:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı yapılacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Kıbrıs’a tarifeli sefer talebi23 Haziran 2020 Salı 10:30
  • Talat yine Akıncı'ya yüklendi! “Kıbrıs politikamız var mı, bilen varsa beri gelsin”23 Haziran 2020 Salı 10:25
  • Çaluda: “Akıncı, benimle aynı davada yargılanan kişiyi Çalışma Bakanlığı’na Müdür olarak atadı”23 Haziran 2020 Salı 09:59
  • İran Ukrayna Uçağının Kara Kutusunu Fransa'ya Gönderecek23 Haziran 2020 Salı 09:59
  • Çaluda: “Akıncı, benimle aynı davada yargılanan kişiyi Çalışma Bakanlığı’na Müdür olarak atadı”23 Haziran 2020 Salı 09:55
  • Bakanlar Kurulu, 10.30'da toplanacak.23 Haziran 2020 Salı 09:54
  • Birleşik Eylem Komitesi, Mağusa'da eylem yaptı: "İşsizlik çığ gibi büyüyor"23 Haziran 2020 Salı 09:50
  • Suudi Arabistan, Bu Yıl Yurt Dışından Hacı Adayı Kabul Etmeyecek23 Haziran 2020 Salı 09:44
  • Arazi Yangını23 Haziran 2020 Salı 09:42
  • Erdinç Gündüz’ün “Bir Varmış, Bir Yokmuş” Adını Verdiği İlk Kitabı Yayımlandı23 Haziran 2020 Salı 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti