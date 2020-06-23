Mutluyaka’da Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Mutluyaka’ya yarın 09:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı yapılacak.
Mutluyaka’ya yarın 09:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.