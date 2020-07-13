Mutluyaka’da Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka köyünde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre kesinti 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka köyünde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre kesinti 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.
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