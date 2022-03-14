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Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi

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Turnuvada dereceye giren isimlere ödülleri merhumenin kardeşi Serhat Lama ve çocukları tarafından verildi.
Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi

Masa tenisinde geçtiğimiz Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvasıc gerçekleştirildi. Çift ve karma raketlerin oldukça çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu turnuvada şampiyonluğa ulaşan isimler, Çift Erkeklerde Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan ikilisi olurken, Karmalarda şampiyonluğa ulaşan isimler ise Elif Töre-Cemal Kara ikilisi oldu.

Turnuvada dereceye giren isimlere ödülleri merhumenin kardeşi Serhat Lama ve çocukları tarafından verildi.

Turnuva sonucunda oluşan tablo şu şekilde;

Çift Erkekler

1.Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan

2.Dinç Türeray-Hasan Bekiroğulları

3.Bekir Bekiroğulları-Cemal Kara

3.Güzey Aknar-Sertaç Savim

Karmalar Çiftler

1.Elif Töre-Cemal Kara

2.Sunay Tufan-Sertaç Savim

3.Alev Yayman-Dinç Türeray

3.Hurey Cambaz Ahmetoğlu-Osman Yurtkan

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