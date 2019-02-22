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Nami, Basın Odası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, BRT’de yayınlanan Basın Odası Programında gazetecilerin sorularını yanıtladı…
Nami, Basın Odası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı

Nami, soru üzerine Kıb-Tek’e yeni yönetim kurulu başkanı atamadıklarını ifade ederek konuşmasına başlayarak, isimler geldiğini, partide değerlendireceklerini, çalışmaların sürdüğünü ve aceleleri de olmadığını söyledi…

Sorumlu bakanın uyum içinde çalıştığı kişileri atamasının doğal olduğunu belirten Nami, enerji arzının ucuzluğu ve güvenliğinin sağlanabilmesinin önemine değindi…

Nami, çok önemli bir kuruluş olan Kıb-Tek’in bu kadar konuşulmasını doğal karşıladığını ifade ederek, verimli bir yılı geride bıraktıklarını ve bu aşamadan sonra ne yapılacağını artık çok iyi gördüklerini söyledi.

Nami, çok pahalı olan elektrik maliyetlerini aşağıya çekmek ve vatandaşı rahatlatmak için çok ciddi ve ayakları yere basan bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı…

Elektrikte üretimde iki ana başlıkta yatırım yapıldığını ifade eden Nami, şebeke kalitesini daha iyi noktaya getirmek için öncelikli olarak, üretilen elektriğin verimini sağlamanın önemli olduğunu söyledi…

Bu konuda yaptıkları icraatları anlatan Nami, çoklu tarifeye geçilmesi talimatı verdiğini ve bu yönde başlatılan çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, yakın zamanda üretilen elektriğin daha verimli kullanılmasının sağlanacağını vurguladı

Nami, Türkiye’den elektrik getirilmesi konusundaki son durumu da paylaşarak, bugün anlaşma imzalanırsa bu konuda en az 2 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulacağını anlattı…

Kablo 2 yılda gelecekse ülkede kurulacak jeneratörlerin kurulumlarının değişmesi gerekeceğini ifade eden Nami, konuştukları uzmanların bu konuda önce tablonun netleşmesi gerektiğini söylediğini, tüm enerjisini bunu netleştirmeye harcadığını belirtti…

Nami, AB’den yetkililerle konuyu görüştüklerini, uzmanların Türkiye ile enterkonnekte kablonun şebekeyi etkilemeyeceğini ve tüm Kıbrıs’ın menfaatine olacağını söylediklerini kaydederek, bunu akılcı bulduğunu ancak konunun teknik değil siyasi olduğunu bunun için de diploması gerektiğini ifade etti… Nami, Türkiye’nin de enterkonnekte sistemine sıcak baktığını, 400-500 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsedildiğini ifade ederek, “ancak düğmeye basacak noktada değiliz” dedi…

Bir soru üzerine Kıb-Tek’in jeneratör için uluslar arası ihale kararı aldığını ve kararın kendisine iletildiğinin iddia edildiğini kaydeden Nami, aldığı kararı Bakanlar Kuruluna götürmediği söylemleri üzerine, Kıb-Tek’e yazı yazarak böyle bir kararın kendisine bildirilip bildirilmediğini sorduğunu belirtti ve kendisine gelen yanıtı okudu…

Nami, aynı yönetim kurulunun dönüp tekrar yerel ihale kararı aldığını anlattı… 7 ayda her şeye zam geldiğini ancak tek elektriğin sabit kaldığını belirten Nami, elektrik üretim maliyetinin Güney Kıbrıs ile aynı olduğunu, gelir az diye daha ucuza akaryakıt almadıklarını anlattı…

Kıb-Tek’in şu anda zarar yazdığını, maliyetin 100 kuruş, faturalara 85 kuruş yansıdığını kaydeden Nami, bunu kimsenin cebine yansıtmayacak şekilde alma yoluna gittiklerini söyledi, detayları pay… Nami, elektriğin ucuzlaması için doğru yatırımların yapılması gerektiğine de işaret etti…

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