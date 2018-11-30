Nami: “TL ile ticaret için prensip mutabakatına vardık”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, BRT’de yayınlanan Sabah Haber’in konuğu oldu.

İstanbul’da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi toplantısına değinen Nami, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıda KKTC’nin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için çağrıda bulunduğunu ve çağrıya olumlu karşılık verildiğini anlattı.

Bakan Nami toplantıda, Kıbrıs konusunda gelinen nokta, BM’den beklentiler, takvim ve takvim sonucunda ne olacağı belli olan, sonuç odaklı bir kurgu beklendiğini aktardığını ve bu yönde İİT ülkelerden destek istendiğini anlattı.

Nami, Kıbrıs Türk halkının çözüm için gereken iradeyi ortaya koyduğunu, bu nedenle izolasyonların gerekçesinin kalmadığını; alınan kararların hayata geçirilmesi ve KKTC’ye yatırım yapılmasını istediklerini söylediğini belirtti.

Hidrokarbon konusunun da toplantıda gündeme getirildiğine işaret eden Nami, Kıbrıs Türk halkının da hidrokarbonlar üzerinde hak sahibi olduğunu, bu hakların gözardı edilerek adım atılmaması ve gerginliğin tetiklenmemesi gerektiği mesajını verdiklerini söyledi.

Yürütülen faaliyetlerin yakından takip edildiğini söyleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, konu ile ilgili net mesaj da verildiğini vurguladı.

Nami, “Türkiye’ye verdiğimiz sondaj arama bölgelerinin dışında vermediğimiz bölgeler de var. Vermemiş olmamız hak iddiasında bulunmuyor anlamını taşımaz, Kıbrıs’a ait tüm münhasır ekonomik bölgelerde bizim de hakkımız vardır. Dolayısı ile bizi gözardı ederek adım atmayın. Çünkü Türkiye’ye verdiğimiz bölgeler gibi o bölgelerde de izinlendirmeye gidebiliriz. Bu sebeple karşılıklı zıtlaşma ortaya çıkabilir. Bunun için siz de yardımcı olun ve Rumlarla işbirliği içerisinde ortak bir anlayışla bu faaliyetler yürüsün” dediğini kaydetti.

Nami, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını gözardı ederek adım atılamayacağına da vurgu yaptı.

Kıbrıs konusuna da değinen Nami, takvimi olan ve o takvimin sonucunda Rumların tekrar hayır demesi halinde Türk tarafının statüsünün ne olacağını belirtelen bir süreç gerektiğini, bu kurgulanmadığı sürece gevşek federasyon, konfederasyon gibi tartışmaların hiçbir önemi olmadığını kayedtti.

Bu konudaki engelin Rum liderin tavrı olduğunu belirten Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, bu tavrın aşılması için BM’nin de doğalgaz konularına daha çok eğilmesi gerektiğini söyledi.

Enerji maaliyetletlerine de değinen Nami, bu konuda indirim yapıldığına ve bundan sonra da yapılacağına işaret etti.

Fiyatlar ani düştüğü zaman bu fiyatların ani yansıtılamadığını belirten Nami, “Fonları tekrar takviye etmek ve kötü gün için bir yerde bir hazırlık yapmak, dengeyi muhafaza etmek için böyle bir sistemi hayatta tutmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Bakan Nami, elektrik arz güvenliği için öncelikle maaliyetleri düşürücü tadbirler almak gerektiğini ve kısa vadede mevcut santralleri doğal gaza çevirme olasılığı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile ticaretin TL üzerinden yapılması konusuna da değinen Nami, “İthalat ve ihracatın TL üzerinden olması konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini, özellikle ticari kesimden böyle bir istek olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin yerli üretimi olan, kendi iç tüketicisine TL cinsinden sattığı veya üçüncü ülkelere TL cinsinden ihraç ettiği tüm mal ve hizmetleri KKTC’ye de TL cinsinden ihraç edilmesi konusunda prensip mutabakatına vardık” diyen Nami, bunun yasal zemininin de oluşturulacağını söyledi.