Namık Kemal Lisesi Müdürü ve Okul Aile Birliği Arter’i ziyaret etti

Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi ve Okul Aile Birliği Yetkilileri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi, “Okulumuza yapılan otopark ve arka bahçesine yapılan parke sizin katkılarınızla çok güzel oldu öğretmenler ve öğrenciler o yolu kullanıyorlar teşekkür ziyaretine geldik. Namık Kemal Lisesi ve Okul Aile Birliği kapalı spor alanımız var ama sınıflar kalabalık ve öğrenci fazla olduğu için okul aile birliği ve kendi girişimlerimiz ile spor alanı yaptık her şeyi hazır” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, “Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi ve Okul Aile Birliği Yetkililerinin ziyaretinden memnun olduğunumu söylemek isterim. Diğer okullara yaptığımız yardımlar gibi Namık Kemal Lisesi’ne de yardımlar yapmak istediğimizi söylemek isterim. Okul idaresi ve Okul Aile Birliği yapacağı projelerle ilgili bizimle istişare ettiği sürece bu işer yürümektedi. Geçmiş projelerimiz hayata geçti, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz memnun okulun gelişmesiyle ilgili ihtiyaçlar daha da artacak çalışmaya devam edeceğiz. Bütçemizin imkanları durumunda yardımcı olacağımızı söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi ve Okul Aile Birliği Yetkilileri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e plaket takdim etmesiyle ziyaret sona erdi.