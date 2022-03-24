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Narenciye Birimi’nin Yeniden Oluşturulması Kararlaştırıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu’nu ziyaret etti.
Narenciye Birimi’nin Yeniden Oluşturulması Kararlaştırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda Narenciye Birimi’nin yeniden oluşturulması yönünde karar alındı. Geçtiğimiz yıllarda kurulan ve yeniden aktif hale getirilecek olan Narenciye Birimi’nin, narenciye üreticileri ve Bakanlık arasında verimli iletişim sağlaması hedefleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede, Bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

Görüşmede, narenciyenin ana girdisi elektrik başta olmak üzere, gübre ve mazot gibi konular ele alınarak, sektörün sıkıntıları konuşuldu. Narenciye üretiminde en büyük girdi olan elektrik fiyatlarının üçü kat artmasıyla birlikte, bu yılki satış fiyatının girdi maliyetlerini karşılamakta zorlanacağı,  bu durumun ihracata ve yerel tüketime yönelik olumsuz yansımalarının nasıl aşılabileceği tartışıldı.

Görüşmede, önümüzdeki ay narenciye alanlarında yoğun sulamaya başlanacağı ve buna bağlı olarak artan elektrik maliyetinin de sektörü ciddi şekilde olumsuz yönde etkileyeceği göz önüne alınarak,  sorunun çözümü ve üretimin aksamaması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca görüşmede, tüm sıkıntılara rağmen hasadı tamamlanmak üzere olan mandora ve önümüzdeki günlerde hasadına başlanacak olan Valensiya portakal ile ilgili son durum değerlendirildi.

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