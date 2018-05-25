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Narkotikten dev operasyon (!) 1 (bir) gr hintkeneviri ele geçirildi

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda üç kişi uyuşturucu alışverişi yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Narkotikten dev operasyon (!) 1 (bir) gr hintkeneviri ele geçirildi

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar S.G., S.D. ve V.B., dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Ergin Atıcı, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Sevinç’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Sevinç, 23 Mayıs’ta saat 22.00’de narkotik ekibi tarafından Kızılay Göçmen Evleri’nde pusu görevi yaptıkları esnada, zanlı S.G.’nin V.B.’nin evinden çıkan S.D. ile birbirlerine bir şeyler verdiklerinin görüldüğünü belirtti.

Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı S.G.’nin üzerinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Sevinç, zanlı S.G.’nin konu maddeyi S.D.’den aldığının belirlendiğini söyledi.

Sevinç, zanlı V.B.’nin evinde yapılan aramada, mutfaktaki yemek masası üzerinde içinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 8 adet şeffaf poşet ve bir adet sigara sarma kâğıdı bulunarak emare alındığını belirtti.

Tahkikatın çok yönlü devam ettiğini söyleyen Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, talebi yerinde bularak istenen 1 günlük tutukluluk emrini verdi.

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