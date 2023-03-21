  • BIST 5.001,78
  • Altın 1194.192
  • Dolar 19.0219
  • Euro 20.5037
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Nazım Çavuşoğlu: Külliye, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC halkına hibe edilen bir kurumsal binadır

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden “Çadır bu ülkenin gerçeğidir” ifadesini kullandı, CTP’nin okullara bir metre internet kablosu dahi çekmediğini söyledi.
Nazım Çavuşoğlu: Külliye, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC halkına hibe edilen bir kurumsal binadır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde kendilerine yönelik eleştirilerde bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat’a cevap verdi.

Çavuşoğlu, Ongun Talat’ın kendilerini tamamen günahsız göstermeye çalıştığını ve bu tutumun bir CTP geleneği söyleyerek, “Konuşurken ve partisini ayrıştırmaya çalışırken bilinsin ki bu koltuklardan çok CTP geçti” dedi.

UBP ile CTP’yi ülkedeki iki lokomotif parti olarak niteleyen Çavuşoğlu,  CTP’nin iktidar olduğu dönemde okullara bir metre internet kablosu dahi çekmediğini, kitapları ise Şubat ayından sonra bastığını söyledi ve gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, kendi döneminde yapılan okullar ve tadilatlarla ilgili bilgi de verdi.

"ÇADIR BU ÜLKENİN GERÇEĞİDİR"

“Çadır bu ülkenin gerçeğidir” diyen Çavuşoğlu, kendi aklında çadırda eğitimden önce ikinci eğitim, online eğitim gibi formüller olduğunu ancak sürecin bu şekilde geliştiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatı ile ilgili eleştiriye de yanıt veren Çavuşoğlu, “Külliye meselesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC halkına hibe edilen bir kurumsal binadır. Bu binanın yapılmasına karar verecek olan parayı verendir” dedi ve okulların ülke kaynakları ile yapılması gerektiğini belirtti.

Osman Örek Lisesi’nde bir siyasi partinin bilgisayar laboratuvarı kurması konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, bahse konu partinin odaya adını vermesine tepki gösterilmesi üzerine tabelanın müdür tarafından söküldüğünü ve partinin ise bu nedenle bilgisayarları geri aldığını anlattı. Olayın ardından bahse konu partinin bir video yayınladığını aktaran Çavuşoğlu, Bir video yayınlayarak kendilerini milliyetçi bizi de hain ilan ediyorlar. Türk milliyetçiliği bunlara kaldıysa yazık” dedi.

CTP Milletvekili Ongun Talat, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun geçen haftaki “toplum gerçeklerle yüzleşmelidir” ifadesini hatırlatan Ongun Talat, depremden çok önce de okulların tavanlarının çöktüğünü söylemişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Egemenlik konusunda meseleyi bir üst noktaya getirdik21 Mart 2023 Salı 16:00
  • Ataoğlu ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı21 Mart 2023 Salı 15:35
  • Yine İş Kazası!21 Mart 2023 Salı 15:16
  • CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin bölge çalışmaları sürüyor21 Mart 2023 Salı 15:10
  • Tatar: Hiçbir çocuk geride bırakılamaz21 Mart 2023 Salı 14:56
  • Çocuk Acil Servisi'ni ziyaret etti... Altuğra: Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi21 Mart 2023 Salı 14:49
  • Yeniceköy Polis Okulu’nun tadilatı için protokol imzalandı21 Mart 2023 Salı 14:40
  • Marketten içkiyi aldı ödemedi!21 Mart 2023 Salı 14:39
  • Dikkat Uzun Süreli Elektrik Kesintisi!21 Mart 2023 Salı 14:31
  • Down Sendromu farkındalık günü: Sevginin en farklı hali!21 Mart 2023 Salı 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti