Nazım Çavuşoğlu: Külliye, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC halkına hibe edilen bir kurumsal binadır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden “Çadır bu ülkenin gerçeğidir” ifadesini kullandı, CTP’nin okullara bir metre internet kablosu dahi çekmediğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde kendilerine yönelik eleştirilerde bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat’a cevap verdi.

Çavuşoğlu, Ongun Talat’ın kendilerini tamamen günahsız göstermeye çalıştığını ve bu tutumun bir CTP geleneği söyleyerek, “Konuşurken ve partisini ayrıştırmaya çalışırken bilinsin ki bu koltuklardan çok CTP geçti” dedi.

UBP ile CTP’yi ülkedeki iki lokomotif parti olarak niteleyen Çavuşoğlu, CTP’nin iktidar olduğu dönemde okullara bir metre internet kablosu dahi çekmediğini, kitapları ise Şubat ayından sonra bastığını söyledi ve gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, kendi döneminde yapılan okullar ve tadilatlarla ilgili bilgi de verdi.

"ÇADIR BU ÜLKENİN GERÇEĞİDİR"

“Çadır bu ülkenin gerçeğidir” diyen Çavuşoğlu, kendi aklında çadırda eğitimden önce ikinci eğitim, online eğitim gibi formüller olduğunu ancak sürecin bu şekilde geliştiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatı ile ilgili eleştiriye de yanıt veren Çavuşoğlu, “Külliye meselesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC halkına hibe edilen bir kurumsal binadır. Bu binanın yapılmasına karar verecek olan parayı verendir” dedi ve okulların ülke kaynakları ile yapılması gerektiğini belirtti.

Osman Örek Lisesi’nde bir siyasi partinin bilgisayar laboratuvarı kurması konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, bahse konu partinin odaya adını vermesine tepki gösterilmesi üzerine tabelanın müdür tarafından söküldüğünü ve partinin ise bu nedenle bilgisayarları geri aldığını anlattı. Olayın ardından bahse konu partinin bir video yayınladığını aktaran Çavuşoğlu, Bir video yayınlayarak kendilerini milliyetçi bizi de hain ilan ediyorlar. Türk milliyetçiliği bunlara kaldıysa yazık” dedi.

CTP Milletvekili Ongun Talat, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun geçen haftaki “toplum gerçeklerle yüzleşmelidir” ifadesini hatırlatan Ongun Talat, depremden çok önce de okulların tavanlarının çöktüğünü söylemişti.