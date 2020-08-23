Negatif PCR belgelerinde bu gece yarısından sonra QR kodu şart

Türkiye’den gelen yolcuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde bu gece yarısından sonra QR kodu bulunması şart olacak.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, belgelerinde QR kodu olmayan yolcuların KKTC’ye girişlerine izin verilmeyecek ve geri gönderilecek. Bu bağlamda mağduriyet yaşanmaması için, yolcular uçağa ve gemiye alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolünün hava ve deniz yolu şirketlerince yapılması gerekmektedir.

QR kodunun okunmadığı durumlarda belge üzerindeki laboratuvar numarası ve kimlik numarası yahut pasaport numarasının son dört hanesi girilerek e-nabız sistemi üzerindeki Kovid- 19 test sonuçları biriminden kontrolleri sağlanabilecek.