  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Negatif PCR belgelerinde bu gece yarısından sonra QR kodu şart

» »
Türkiye’den gelen yolcuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde bu gece yarısından sonra QR kodu bulunması şart olacak.
Negatif PCR belgelerinde bu gece yarısından sonra QR kodu şart

Türkiye’den gelen yolcuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde bu gece yarısından sonra QR kodu bulunması şart olacak.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, belgelerinde QR kodu olmayan yolcuların KKTC’ye girişlerine izin verilmeyecek ve geri gönderilecek. Bu bağlamda mağduriyet yaşanmaması için, yolcular uçağa ve gemiye alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolünün hava ve deniz yolu şirketlerince yapılması gerekmektedir.

QR kodunun okunmadığı durumlarda belge üzerindeki laboratuvar numarası ve kimlik numarası yahut pasaport numarasının son dört hanesi girilerek e-nabız sistemi üzerindeki Kovid- 19 test sonuçları biriminden kontrolleri sağlanabilecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş: “Bir çok kesimden ‘artık oy verebileceğimiz bir aday var” söylemini duyuyorum”23 Ağustos 2020 Pazar 13:45
  • Lojman Hırsızlığında 1 Şüpheli Gözaltına alındı23 Ağustos 2020 Pazar 13:40
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararları Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi23 Ağustos 2020 Pazar 13:35
  • Kanunsuz Uyuştucu Madde(Hintkeneviri) Tasarrufu23 Ağustos 2020 Pazar 13:30
  • Arıklı "Yarım asırdır dinlediğiniz federasyon masalını artık bitirin"23 Ağustos 2020 Pazar 13:18
  • Bakan Oğuz, Doğu Karadeniz’de Yaşanan Sel Felaketi Dolayısıyla Mesaj Yayınladı23 Ağustos 2020 Pazar 13:15
  • Uluçay, Beraberinde Milletvekilleri İle Birlikte Mehmetçik’i Ziyaret Etti23 Ağustos 2020 Pazar 13:08
  • Girne'de Uyuşturucu Operasyonu23 Ağustos 2020 Pazar 13:06
  • Özersay: “İhtiyacımız halkı bölen değil, birleştiren bir liderliktir”23 Ağustos 2020 Pazar 13:03
  • Koop-Süt’ün Hedefi Kaşkaval İhracatı23 Ağustos 2020 Pazar 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti